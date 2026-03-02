Атакована военная база Великобритании на Кипре

Атакована военная база Великобритании на Кипре. Речь идёт о БПЛА, запущенных Ираном.

"Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по военно-воздушным силам Великобритании в Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Защита наших сил в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала на это, чтобы защитить наших людей", - сообщил The Independent представитель Минобороны Великобритании.

В результате удара жертв не было, но был нанесен "незначительный ущерб".