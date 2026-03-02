"Уральские авиалинии" скорректировали расписание из-за ограничений в аэропортах Сочи и Краснодара

Из-за введенных ограничений в аэропортах Краснодара и Сочи, авиакомпания "Уральские авиалинии" скорректировала расписание рейсов на 2 марта.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, сегодня будут задержаны рейсы:

U6-279/280 Домодедово – Сочи – Домодедово;

U6-321 Екатеринбург – Сочи;

U6-220 Сочи – Екатеринбург;

U6-145/146 Самара – Сочи – Самара;

U6-619 Сочи – Челябинск;

U6-233 Домодедово – Сочи.

Причиной стали изменения в расписании днем ранее. Так, вчера были задержаны рейсы:

U6-279/280 Домодедово – Сочи – Домодедово;

U6-431/432 Домодедово – Сочи – Домодедово;

U6-322 Сочи – Екатеринбург;

U6-110 Краснодар – Домодедово;

U6-7241 Сочи – Стамбул;

U6-210 Краснодар – Екатеринбург;

U6-156 Сочи – Домодедово;

U6-146 Сочи – Самара;

U6-1324 Краснодар – Челябинск;

U6-620 Челябинск – Сочи.

На запасной аэродром в Грозный вчера ушли чартерный рейс U6-1820 Шарм-эль-Шейх – Сочи и рейс U6-109 Домодедово – Краснодар, в Махачкалу – U6-7242 Стамбул – Сочи и U6-321 Екатеринбург – Сочи, а во Владикавказ – U6-547 Санкт-Петербург – Сочи, U6-145 Самара – Сочи и U6-209 Екатеринбург – Краснодар.

По этой причине вовремя не смогли улететь пассажиры рейсов U6-1819 Сочи – Шарм-эль-Шейх (чартер), U6-774 Стамбул – Екатеринбург и U6-547/548 Пулково – Сочи – Пулково.

Сейчас аэропорт аэропорт Сочи возобновил работу и начал отправку рейсов согласно очередности. Пассажирам советуют отслеживать актуальное расписание на онлайн-табло аэропортов, а также на сайтах авиакомпании.

Напомним, что ограничения были введены из-за атак БПЛА в Краснодарском крае. Как сообщал ранее местный оперштаб, беспилотник упал в пригороде Краснодара. В то же время, в Новороссийске были повреждены четыре многоэтажных дома. В первом случае обошлось без пострадавших, во втором – пострадал один человек, находившийся в квартире, куда и упали обломки БПЛА. После этого его доставили в больницу.