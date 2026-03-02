"Невосполнимая потеря для всего театрального мира": поклонники Коляды об уходе драматурга

Поклонники уральского драматурга Николая Коляды выражают соболезнования в связи с уходом из жизни известного театрального деятеля.

Ранее сообщалось, что Николай Коляда умер в реанимации несколько часов назад. Свои соболезнования уже принес свердловский губернатор Денис Паслер.

На странице "Коляда-Театра" в соцсети поклонники творчества Коляды также оставляют слова соболезнования.

"Николай и его театр это душа города. Как же жаль терять такого легендарного человека", "Никакими словами не передать горе... Любили, любим и будем любить! Спасибо, Мастер!", "Огромное горе и потеря… Как родного человека не стало…", "Невосполнимая потеря для всего театрального мира, русской культуры. Светлая память доброму и яркому Николаю Владимировичу", - пишут поклонники.

Стоит отметить, что сегодня вечером в "Коляда-Театре" запланирована премьера спектакля "Орфей спускается в ад". В самом театре смерть своего основателя пока никак не комментируют.