Трамп: Операция против Ирана займет четыре-пять недель

США намерены поддерживать совместные с Израилем атаки против Ирана в течение четырех-пяти недель, заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, в этом нет сложностей, так как Соединенные Штаты обладают запасами боеприпасов.

"У нас огромное количество боеприпасов. Вы же знаете, наши запасы распределены по всему миру в разных странах", - сказал глава Белого дома в интервью газете The New York Times.

При этом Трамп проигнорировал опасения Пентагона относительно того, что конфликт на Ближнем Востоке может истощить резервы, необходимые для сдерживания угроз в других регионах, пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе операции против Ирана были убиты 48 лидеров республики, однако не раскрыл подробности, кто именно.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану на фоне безуспешных ирано-американских переговоров по иранской ядерной программе. В ходе ударов погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Иран нанес ответные удары по Израилю и американским военным базам в регионе. В результате, по данным КСИР, погибли или пострадали 500 американских военных.