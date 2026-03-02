Три человека пострадали в Новороссийске при атаке беспилотников

В Новороссийске при атаке беспилотников пострадали три человека: мужчина и две женщины, они находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

На время атаки в городе также было остановлено движение общественного транспорта, была перекрыта трасса в сторону села Кабардинка в Геленджике.

По предварительным данным, беспилотниками повреждено несколько многоквартирных и частных домов. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что для жителей Восточного внутригородского района развернули два пункта временного размещения.