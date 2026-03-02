В Россию эвакуированы десятки дипломатических работников, служивших в Израиле

Из Египта в Россию вывезены россияне. Их доставил в Москву самолёт Ил-76 МЧС России.

Вывоз организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова. В подмосковном аэропорту Жуковский спецборт приземлился с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Всего в столицу прибыли 84 человека, в том числе 38 детей, сообщает пресс-служба МЧС России.

Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до восьми тысяч россиян застряли в третьих странах и не могут вернуться домой. Будет ли для них такая же эвакуация, не сообщается.