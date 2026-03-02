Режиссер Николай Коляда умер в реанимации

Уральский драматург Николай Коляда умер в реанимации несколько часов назад.

Соболезнования выразил губернатор Денис Паслер. "Николая Коляду по праву называют «уральским солнцем современной драматургии». Автор более ста пьес, 38 из которых поставлены в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. В своем "Коляда-театре" как режиссер он осуществил десятки постановок, две из которых удостоены премии губернатора Свердловской области", - отметил он

"Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Николая Владимировича Коляды, всему культурному сообществу региона. В нашей памяти Николай Владимирович навсегда останется ярким, интересным, удивительно тонким человеком, преданным своему делу и своему театру", - сказал губернатор.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Кустанайской области. Его путь в искусстве начался в Свердловском театральном училище на курсе В. М. Николаева, где он получил фундаментальное образование. Работу начал в Свердловском академическом театре драмы, где и родились его первые произведения: рассказ "Склизко!", опубликованный в 1982 году в газете "Уральский рабочий" и пьеса "Дом в центре города". Вскоре его рассказы публиковались в газете "Вечерний Свердловск", журнале "Урал", сборниках уральских писателей. Пьесы Коляды переведены на десятки языков — немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, шведский, финский и многие другие — и идут на сценах театров Великобритании, Швеции, Германии, США, Италии, Франции, Канады, Австралии и других стран.

С 1994 года в Екатеринбурге проводится фестиваль пьес Коляда-Plays. Непосредственно "Коляда-Театр" был основан в 2001 году.