Путин назвал героями паралимпийцев, вернувших на международную арену главные национальные символы России

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского спорта и назвал их героями, вернувшими на международную арену главные национальные символы России. Об этом он заявил во время церемонии вручения госнаград членам паралимпийской сборной России.

"Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху - великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям. Этой основы основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы", - сказал Путин.

Он назвал выступление спортсменов на четырнадцатых Паралимпийских зимних играх одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского спорта, отметив, что страна впервые за 12 лет смогла увидеть, как над паралимпийским пьедесталом вновь поднимается родной российский флаг.

"С особым трепетом и гордостью мы слышали гимн России благодаря вам. Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным. Команды из других стран, занявшие первое и второе место, были более чем в 10 раз многочисленнее российской. Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца - вдохновлять и восхищать мир, вы как раз это и сделали", - отметил президент.

Напомним, на Паралимпиаде выступило всего шесть спортсменов, сумевших привезти домой 12 наград: три "золота" от лыжницы Анастасии Багиян, два от лыжника Ивана Голубкова, два "золота", одно "серебро" и одна "бронза" от горнолыжницы Варвары Ворончихиной, а также одно "золото" и две "бронзы" от горнолыжника Алексея Бугаева.