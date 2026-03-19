МИД заявило о ракетном ударе Израиля по журналистам в Ливане

Израиль атаковал представителей СМИ в Ливане, находящихся на площадке без военных объектов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, по безоружным журналистам RT, которые, согласно международному гуманитарному праву, являются гражданскими лицами, был нанесе ракетный удар.

"На одежде съемочной группы были легкоразличимые надписи "пресса", в руках у них были только камеры и микрофоны, а сам удар пришелся на площадку, где не было никаких военных объектов", - добавила она.