В США заявили о снятии санкций с "Беларуськалия"

С "Беларуськалия" - одyjuj из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, а также ряда других компаний и банков страны снимут санкции, введенные США. Об этом заявил спецпосланник президента Америки Джон Коул.

"США снимают санкции с "Белинвестбанка", Банка развития Беларуси и министерства финансов. Также из всех санкционных списков исключены Белорусская калийная компания и "Беларуськалий", - приводит слова Коула близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

Заявление было сделано после переговоров с резидентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Коул также добавил, что перед посещением Минска были проведены расширенные переговоры с министерством финансов и другими американскими структурами, задействованными в применении санкций, после чего пообещал, что в этот раз ограничения будут сняты значительно быстрее.