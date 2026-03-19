19 Марта 2026
Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

В рамках Дня муниципального образования кубанские депутаты проанализировали ситуацию в экономике и соцсфере Красноармейского района

Депутаты ЗСК рассмотрели и проанализировали информацию по развития Красноармейского района. Обсуждение состоялось в формате круглого стола, который сегодня провел председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

В работе круглого стола участвовали глава района Александр Харитонов, руководитель муниципального Совета Евгений Максименко, председатели профильных комитетов ЗСК, заместители главы района.

Открывая заседание, председатель ЗСК сообщил, что детальное изучение положения дел в Красноармейском районе, проведенное парламентариями, привело к выводам о достаточно крепкихе позициях территории. Он отметил, что основу экономики муниципалитета составляет сельское хозяйство, в котором задействовано более половины занятого населения.

«Географические особенности позволяют активно заниматься здесь животноводством, возделыванием зернобобовых, в том числе риса. По итогам прошлого года треть кубанского белого зерна пришлась на Красноармейский район», – рассказал Юрий Бурлачко.

Промышленные предприятия района также демонстрируют темпы роста. Как пример спикер привел производителя генераторов «Газтехника» и керамическую фабрику «Канфар», цеха которых делегация краевых парламентариев осмотрела накануне.

Также глава ЗСК отметил, что муниципалитет уделяет внимание развитию социальной сферы и вопросам благоустройства. При этом состояние коммунальной инфраструктуры района следует отнести к факторам, сдерживающим развитие территории. 

Отдельно Юрий Бурлачко напомнил о необходимости поэтапного капительного ремонта спортивной арены «Виктория» в станице Полтавской, которую депутаты осмотрели в ходе рабочего визита.

Подробную информацию по ситуации в Красноармейском районе представил его глава Александр Харитонов. Он отметил, что в прошлом году для решения социально значимых вопросов из районного бюджета выделено около 4,5 миллиарда рублей. Администрация муниципалитета направляла усилия для осуществления реконструкции существующих соцобъектов, изыскивала возможности для строительства дополнительных учреждений. В частности, за последние годы был создан новый детский сад, ФАПы, современный центр единоборств, завершается возведение детской поликлиники.

По теме жилищно-коммунального хозяйства глава муниципалитета сообщил, что ситуация остается напряженной в части водоснабжения и водоотведения. Местные власти направляют субсидии – работающей в убыток ресурсоснабжающей организации, ежегодно проводится замена 5% ветхих водопроводных сетей, построен водозабор в станице Марьянской. Еще одна важная проблема - качество дорожной сети. В текущем году в рамках мероприятий госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» планируется выполнить ремонты дорог с привлечением краевых субсидий на общую сумму более 157 миллионов рублей.

Председатель местного Совета Евгений Максименко рассказал о деятельности районных депутатов. Так, за 6 лет победителями краевого конкурса стали 23 заявки из Красноармейского района. Благодаря этому в муниципалитет удалось привлечь еще более 51 миллиона рублей, которые направили на благоустройство территорий, выбранных жителями муниципалитета.

В ходе обсуждения депутаты озвучили заключения профильных комитетов ЗСК. С информацией выступили Сергей Болдин, Владимир Лыбанев, Сергей Орленко, Иван Тутушкин, Сергей Носов, Андрей Булдин, Алексей Титов и Вячеслав Сбитнев.

Заместитель руководителя ЗСК, председатель комитета по вопросам здравоохранения Николай Петропавловский обратил внимание парламентариев на практику Красноармейского района по снижению дефицита кадров. Начиная с 2025 года, медицинским и педагогическим работникам в муниципалитете предоставляется дополнительная единовременная денежная выплата в размере 200 тысяч рублей. Медики района имеют возможность бесплатно заниматься спортом в физкультурном зале станицы Полтавской, получать консультации корпоративного психолога. Сейчас профильным комитетом ЗСК совместно с краевым министерством здравоохранения прорабатывается возможность распространения этого опыта на территории Кубани.

Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев сообщил, что муниципалитет в 2025 году участвовал в реализации 7 региональных программ и нацпроектов на условиях софинансирования, привлек порядка 1 млрд рублей. В целом у руководства района, по мнению парламентария, есть понимание решения проблемных задач в ЖКХ, дорожной и социальной сферах.

«Проведенная работа, состоявшееся сегодня обсуждение показали, что муниципалитет обладает большими возможностями для дальнейшего роста, которые сохранены и приумножаются. На основе поступивших предложений будет составлена дорожная карта развития муниципалитета, в реализации которой депутаты Законодательного Собрания окажут району всестороннюю поддержку», – подытожил Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения депутаты приняли резолюцию, в которой отражены рекомендации по решению проблем муниципалитета, в том числе озвученные в ходе сегодняшнего заседания. Документ станет основой постановления ЗСК, которое рассмотрят на ближайшей сессии парламента Кубани.

Мнения из сети