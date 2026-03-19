В Екатеринбурге "Спецавтобаза" бесплатно вывезет мусор после субботников

Весной 2026 года в Екатеринбурге из-за потепления субботники начнутся раньше. "Спецавтобаза" вывезет мусор после них совершенно бесплатно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального оператора, никакой дополнительной оплаты от жителей не потребуется. При этом заявки на вывоз отходов после субботника нужно подавать заранее – как минимум за три дня до уборки территории. Сделать это можно через онлайн-диспетчер по номеру 8 (912) 690 07 00.

Растительные отходы, например, прошлогоднюю листву и прочий мусор, необходимо складывать в пакеты. Это не касается отходов, которые не относятся к бытовым: автопокрышки, цемент, доски, кирпичи, а также обрезки деревьев и крупных веток. За их вывозом следует обращаться в специализированные компании.

Весь собранный после субботников мусор необходимо складывать в отсек для крупногабаритных отходов на контейнерной площадке. Если его нет, то рядом с площадкой, но так, чтобы не было препятствий для заезда и маневрирования спецтехники.

"Важно подчеркнуть, что в обычные контейнеры отходы после экомероприятия выбрасывать не нужно. В противном случае это может привести к переполнению контейнеров на площадке и поломке мусоровоза", - добавили в "Спецавтобазе".