В Тюменской области арестовали рабовладельцев: похищали людей и заставляли их работать на стройках

Шесть тюменцев арестованы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц из корыстных побуждений).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, шестеро подозреваемых, а также неустановленные лица, подыскивали в городе бомжей, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, обманом приглашали их в разные квартиры в Тюмени.

Покинуть квартиры потерпевшие не могли - их силой удерживали, угрожали, избивали, а затем отправляли на стройки - на Ямал и в Югру. Там потерпевших принуждали к труду. Жертвами "рабовладельцев" стали не менее 20 человек.

В настоящий момент все они освобождены.

Преступная деятельность группы была пресечена благодаря совместной работе сотрудников СК России, а также региональных РУФСБ России и ОБОП ОН УУР УМВД России. Подозреваемые заключены под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Также следствием продолжается работа по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления, а также пострадавших от их действий.