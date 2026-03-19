В Петербурге подросток расправился с ровесником и попытался скрыть улики

В Санкт-Петербурге 16-летнему подростку вменили убийство 17-летнего парня.

Тревогу забила мать старшего из двух конфликтовавших. 17 марта она пришла в отдел полиции по Пушкинскому району Санкт-Петербурга и сообщила, что вечером 16 марта её сын вышел из дома на улице Ахматовской и вскоре перестал выходить на связь.

Силовики начали искать подростка. В 6.00 19 марта его тело со следами насильственной смерти нашли неподалёку от железнодорожной станции "Кондакопшино" в Пушкинском районе Петербурга. Вскоре полицейские задержали предполагаемого виновника случившегося – 16-летнего местного жителя. Он вернулся на место происшествия, чтобы скрыть улики, где и был задержан, сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.