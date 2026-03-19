Правительство выделит 46,5 млрд рублей на развитие промышленных парков в регионах

19 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство выделит 46,5 млрд рублей на развитие промышленных парков в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 46,5 млрд рублей на поддержку индустриальных и технопарков в 2026–2028 годах. Эти деньги правительство направит восьми регионам, которые помогали бизнесу создавать инфраструктуру для новых производств, сообщается на сайте Правительства РФ. Финансовую помощь получат Москва, Татарстан, Башкортостан, а также Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Омская и Челябинская области. Субсидии позволят управляющим компаниям вернуть часть средств, которые они потратили на проектирование, стройку и обновление инженерных сетей.

В Татарстане власти направят ресурсы на развитие площадок "Алабуга", "Лаишево", "Иннопарк" и других крупных объектов. В Москве поддержку получит парк "Руднево", в Волгоградской области - технопарк "Сталинград", а в Челябинской - парк "ММК". Михаил Мишустин отметил, что такие меры укрепляют экономику на местах. Благодаря готовым площадкам компании быстрее запускают заводы, тестируют новые технологии и создают рабочие места для жителей.

Индустриальные и технопарки - это специальные территории с дорогами и коммуникациями, где предприниматели могут сразу начинать работу над научными и промышленными проектами. Чтобы получить господдержку через Минпромторг, площадки должны развивать приоритетные отрасли: авиастроение, автопром, энергетическое машиностроение или производство станков. Всего программа охватывает более 30 важных направлений, которые помогают регионам выпускать новые товары и развивать современные технологии.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги работы индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский", которые успешно развиваются с 2016 года. Глава региона отметил, что власти сознательно взяли на себя подготовку земли и подведение сетей, чтобы инвесторы могли быстрее запускать заводы. 

Теги: правительство, парки, субсидии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети