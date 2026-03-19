Правительство выделит 46,5 млрд рублей на развитие промышленных парков в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 46,5 млрд рублей на поддержку индустриальных и технопарков в 2026–2028 годах. Эти деньги правительство направит восьми регионам, которые помогали бизнесу создавать инфраструктуру для новых производств, сообщается на сайте Правительства РФ. Финансовую помощь получат Москва, Татарстан, Башкортостан, а также Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Омская и Челябинская области. Субсидии позволят управляющим компаниям вернуть часть средств, которые они потратили на проектирование, стройку и обновление инженерных сетей.

В Татарстане власти направят ресурсы на развитие площадок "Алабуга", "Лаишево", "Иннопарк" и других крупных объектов. В Москве поддержку получит парк "Руднево", в Волгоградской области - технопарк "Сталинград", а в Челябинской - парк "ММК". Михаил Мишустин отметил, что такие меры укрепляют экономику на местах. Благодаря готовым площадкам компании быстрее запускают заводы, тестируют новые технологии и создают рабочие места для жителей.

Индустриальные и технопарки - это специальные территории с дорогами и коммуникациями, где предприниматели могут сразу начинать работу над научными и промышленными проектами. Чтобы получить господдержку через Минпромторг, площадки должны развивать приоритетные отрасли: авиастроение, автопром, энергетическое машиностроение или производство станков. Всего программа охватывает более 30 важных направлений, которые помогают регионам выпускать новые товары и развивать современные технологии.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги работы индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский", которые успешно развиваются с 2016 года. Глава региона отметил, что власти сознательно взяли на себя подготовку земли и подведение сетей, чтобы инвесторы могли быстрее запускать заводы.