В Екатеринбурге в результате пожара в магазине один человек погиб и один пострадал

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 19 марта поступил сигнал о пожаре на Сибирском тракте в уральской столице. На площади 80 квадратных метров огнем были повреждены торговое оборудование, внутренняя отделка, оргтехника и товар в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам были спасены четыре человека.

По данным МЧС, в результате пожара один человек погиб, еще один человек пострадал. Точная причина возгорания устанавливается.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", пожар произошел в веломагазине, смежном с оружейным. Утверждается, что погибла женщина. Предварительной причиной называется возгорание аккумуляторной батареи.