Пойманная в Мегионе рысь оказалась подростком-сиротой

Пойманная в Мегионе рысь оказалась подростком-сиротой, сообщили Накануне.RU в Центре охраны дикой природы "Инстинкт".

К людям животное заставил выйти голод.

"Этой крохе примерно 10 месяцев от роду. Она очень маленькая и худенькая, и это говорит о том, что бедняжка давно осталась сиротой — долго скиталась по тайге без еды, пока голод совсем не прижал и не выгнал прямо к людям. В конце февраля маленькая, но такая смелая лесная красавица появилась возле детского сада "Белоснежка" — сердце надрывается от этой истории. Государственные службы и команда отлова Мегиона связались с нами для консультации и аккуратно отловили рысенка. Теперь она с нами, в Красноярском крае, на реабилитации", - говорится в сообщении.

Сейчас в центре благодаря гранту Президентского фонда природы действует программа спасения рысей - уже стоят два карантинных вольера в тихой тайге у Енисея, еще два больших выпускных достраиваются.

Рысенка сейчас откармливают и обследуют, в планах - восстановить силы, адаптировать к дикой жизни, а потом, когда она окрепнет - отпустить на волю.