19 Марта 2026
Фото: Антон Михайлов

В Екатеринбург привезли три уникальных спортивных авто и гиперкар

Сразу четыре редких экспоната пополнили коллекцию будущего Музея уникальных спортивных автомобилей Екатеринбурга, который создает Русская медная компания. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в музее будут представлены гиперкары, спорткары, а также автомобили – участники легендарных гонок.

Британский гиперкар Aston Martin Valhalla и два спорткара – итальянский Pagani Utopia и немецкий Audi R8 ABT XGT – установили в Падел-арене РМК. Австрийский спорткар KTM X-BOW можно будет увидеть в спортивном зале нового поколения RCC.

Все машины обладают своими неповторимыми характеристиками. Например, установленный в Падел-арене РМК Pagani Utopia – это эксклюзивный среднемоторный спорткар итальянской марки. Модель оснащена 6-литровым двигателем от Mercedes-AMG мощностью 864 лошадиные силы.

Авто развивает скорость до 350 км/ч. К выпуску запланировано всего 99 экземпляров первой серии.

Еще один автомобиль – Aston Martin Valhalla. Это гибридный гиперкар, разработанный британским автопроизводителем Aston Martin совместно с Red Bull Racing. Он имеет уникальное заднее антикрыло, которое может изменять прижимную силу авто без изменения угла его атаки. Спойлер интегрирован в кузов и не создает сопротивление или аэродинамическую турбулентность.

В салоне есть место для хранения багажа за сиденьями, центральная консоль и крепление для водительского сотового телефона. Для удобной посадки и высадки автомобиль имеет двугранные двери. Спорткар развивает скорость до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость на электротяге ограничена 140 км/ч.

Жители Екатеринбурга смогут также увидеть новое авто от немецкого производителя Audi, известного своим элегантным спортивным дизайном. Audi R8 ABT XGT стал самым мощным спорткаром в истории клиентской программы немецкого автопроизводителя. Это экстремальная дорожно-легальная версия гоночного болида Audi R8 LMS GT2, выпущенная ателье ABT тиражом всего 99 экземпляров.

Автомобиль считается самой бескомпромиссной версией Audi R8, доступной для езды на дорогах общего пользования. Он разработан после двух лет испытаний с гонщиками DTM. Развивает скорость до 310 км/ч.

А гости и клиенты спортивного зала нового поколения RCC смогут увидеть экстремальный дорожный суперкар KTM X-BOW GT-XR. Это первый серийный автомобиль австрийской компании, которая получила известность как производитель мотоциклов.

Впервые модель представили на Женевском автошоу в 2008 году. Дорожная версия X-Bow была разработана совместно с KISKA, Audi и Dallara. Производство также ограничено.

Гиперкары – особый класс автомобилей, наиболее быстрых, мощных и маневренных. Они считаются вершиной автомобилестроения. Спорткары относятся к классу высокомощных гоночных авто. Они разработаны для быстрой езды, обладают улучшенной аэродинамикой, точной управляемостью и жесткой подвеской. В отличие от гоночных болидов, спорткары предназначены для обычных дорог общего пользования.

Стоит отметить, что новые авто заменили на своих местах не менее уникальных предшественников – Hennessey Venom F5 Evolution, McLaren Senna и Czinger 21C.

