Венгрия собралась в одиночку прорвать украинскую нефтяную блокаду

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что страна в одиночку сможет прорвать нефтяную блокаду со стороны Украины.

"Не сомневайтесь: мы сами прорвем украинскую нефтяную блокаду", - написал Орбан в X, цитату приводит ТАСС.

В начале марта 2026 г. Орбан заявил, что страна готова силой решить вопрос поставок нефти, блокируемых Украиной. Об этом он написал в своих соцсетях, пообещав вскоре разрешить проблему.

"Мы прорвем нефтяную блокаду Украины силой. Венгерские энергоресурсы будут скоро поступать вновь по трубопроводу "Дружба"", - сообщил Орбан.