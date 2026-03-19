Глава Херсонщины: убийство главы Совета депутатов Новой Каховки не запугало жителей

Губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо высказался о влиянии прошлогоднего теракта в Новой Каховке на жителей этого населённого пункта.

Теракт в Новой Каховке, который в октябре 2025 г. привёл к гибели главы совета депутатов города Владимира Леонтьева, вместо запугивания населения лишь показал трусость самого киевского режима, заявил ТАСС Сальдо.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании пяти человек, устроивших теракт против Леонтьева.