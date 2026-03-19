Казахстан ограничил ввоз мяса и скота из России из-за вспышек болезней животных

Министерство сельского хозяйства Казахстана временно запретило ввозить и перевозить через страну животноводческую продукцию из нескольких регионов России. Как сообщает издание Kursiv Media, власти приняли такое решение, чтобы защитить страну от опасных инфекций.

Под запрет попали живой скот, сырое мясо, молоко и кормовые добавки без термической обработки. При этом ограничения пока не касаются мяса птицы и яиц. На границе уже усилили работу ветеринарных постов: специалисты дезинфицируют весь транспорт и разворачивают подозрительные грузы обратно в Россию.

Казахстан начал вводить ограничения еще в феврале. Сначала под санкции попали Северо-Кавказский округ, Калмыкия, Астраханская область и Алтайский край. Позже список пополнили Омская, Курганская, Тюменская, Оренбургская и другие области. Причиной стала плохая эпидемиологическая обстановка среди животных в этих регионах.

Ранее в Батыревском округе Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за первой в истории региона вспышки пастереллеза на ферме ЗАО "Батыревский". Лабораторные тесты подтвердили наличие смертельной для скота инфекции, поэтому власти немедленно изолировали очаг заражения и привели в готовность ветеринарные отряды.