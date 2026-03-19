Радиостанция "Судного дня" передала в эфир шифр со словами "страх" и "катет"

Радиостанция УВБ-76, которую в сети называют станцией "Судного дня", передала в эфир пугающую двойную шифровку. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который круглосуточно следит за ее трансляциями. Первое сообщение прозвучало в 11:16 по московскому времени. Диктор произнес позывной, несколько чисел и два слова: "катет" и "страх". Спустя два часа, в 13:17, станция выдала вторую радиограмму, в которой прозвучало слово "перова".

Обычно эта станция транслирует монотонный жужжащий звук, который лишь изредка прерывают голосовые сигналы. Исследователи, которые годами записывают эфир, отмечают уникальность этого случая: слова "страх", "катет" и "перова" раньше в передачах УВБ-76 никогда не встречались. Появление в шифре слов с явным эмоциональным окрасом вызвало бурное обсуждение среди радиолюбителей. Несмотря на множество догадок, истинный смысл этих сигналов и их получатели до сих пор остаются тайной. Официальные ведомства никогда не подтверждали свою связь с работой этой частоты.

