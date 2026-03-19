Молодежные форумы по профилактике деструктивных проявлений проходят в Астраханской области

В Астраханской области продолжается работа по профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде. Форумы среди молодых людей проводят по госпрограмме «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области». Мероприятия уже прошли в Наримановском и Володарском районах, а также Лиманском округе. Всего будет охвачено 13 муниципальных образований региона и более 2000 молодых людей.

Главная задача – профилактика деструктивных проявлений в молодежной среде и работа с группой риска. На форумах работают тематические площадки: интерактивная презентация, наглядно демонтирующая риски различных видов асоциального поведения, социально-психологическая игра-навигатор «Я – человек», направленная на профилактику негативного поведения и правовое просвещение подростков.

В Школе «ДоброМедиа», организованной молодежным движением медиаволонтеров «ЖАРА», участники знакомятся с медиапрофессиями и медиаграмотностью. А на мастер-классе по геральдике, молодые люди знакомятся с историей астраханского герба и могут создать герб своей семьи.

Также в рамках форумов ведется работа по возрождению казачества. Для молодежи муниципальных образований проводится презентация деятельности Астраханского казачьего округа. Сотрудники штаба Астраханского казачьего округа проводят сверку личных дел казаков для актуализации данных станиц и хуторов региона.

Организаторами форумов выступают региональное агентство по делам молодежи и Патриотцентр Астраханской области.