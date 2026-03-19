Вихарев рассказал, зачем выучился на оператора дрона

Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев рассказал, как освоил навыки оператора дрона.

"Я часто отправляю нашим военным высокоточное оборудование — от небольших "мавиков" до серьезных устройств с тепловизорами и оптикой, а также ноутбуки и планшеты для их перепрограммирования. Не раз высылал в зону СВО и, наоборот, противодроновые комплексы. В общем, в руках этих "птиц" держал много раз, теперь решил научиться ими управлять профессионально", - объяснил свой интерес депутат.

Он отметил, что по сегодняшнему законодательству такое обучение нужно даже для того, чтобы снять с дрона видео велогонки или праздника, сфотографировать нелегальную свалку, выявить нарушителей вместе с Свердловским отделением РЭО, обнаружить пожары для оказания помощи МЧС в их тушении.

Вихарев подчеркнул, что знание закона и владение техникой — залог безопасной и успешной работы.