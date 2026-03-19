На Урале суд отпустил директора УК, задержанного по делу о падении наледи на женщин

19 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Урале суд отпустил директора УК, задержанного по делу о падении наледи на женщин

На Среднем Урале суд не стал отправлять под арест директора управляющей компании, задержанного по делу о падении наледи на двух человек. Его отпустили на свободу.
Напомним, днем 15 марта в Нижней Туре снег и наледь упали на двух женщин. В результате они получили травмы. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В дальнейшем был установлен и допрошен в качестве подозреваемого директор местной обслуживающей организации. Мужчину задержали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о директоре ООО "Управляющая компания Антуфьев" Владимире Нечаеве. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствие вышло с ходатайством о заключении Нечаева под стражу.

Нижнетуринский городской суд рассмотрел ходатайство о мере пресечения и оставил его без удовлетворения. Директор УК был освобожден в зале суда.

Напомним, что свою проверку по ситуации с падением наледи в Нижней Туре также проводит прокуратура.

Теги: наледь, директор, суд, УК, Нижняя Тура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.03.2026 15:43 Мск По делу о сходе наледи на женщин в Нижней Туре задержан подозреваемый
Ранее 16.03.2026 11:01 Мск Прокуратура начала проверку после схода снега и льда на женщин в Нижней Туре
Ранее 16.03.2026 10:35 Мск В Нижней Туре ледяная глыба упала на женщину с коляской и собаку. Возбуждено уголовное дело

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети