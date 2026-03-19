На Урале суд отпустил директора УК, задержанного по делу о падении наледи на женщин

На Среднем Урале суд не стал отправлять под арест директора управляющей компании, задержанного по делу о падении наледи на двух человек. Его отпустили на свободу.

Напомним, днем 15 марта в Нижней Туре снег и наледь упали на двух женщин. В результате они получили травмы. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В дальнейшем был установлен и допрошен в качестве подозреваемого директор местной обслуживающей организации. Мужчину задержали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о директоре ООО "Управляющая компания Антуфьев" Владимире Нечаеве. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствие вышло с ходатайством о заключении Нечаева под стражу.

Нижнетуринский городской суд рассмотрел ходатайство о мере пресечения и оставил его без удовлетворения. Директор УК был освобожден в зале суда.

Напомним, что свою проверку по ситуации с падением наледи в Нижней Туре также проводит прокуратура.