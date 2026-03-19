Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Тюменской области снизилось в 2025 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее заявление на заседании Тюменской областной думы сделал начальник Управления МВД РФ по Тюменской области Александр Смирнов. По его словам, сократилось число убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганств.

Количество разбойных нападений уменьшилось почти на 30%, квартирных краж – почти на 15%, грабежей – на 9%. Более чем на 20% сократилось количество краж с банковских карт и счетов граждан. Пресечено свыше 2,5 тысяч наркопреступлений.

С помощью аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" выявлено 566 административных правонарушений и задержано 146 лиц, находящихся в розыске.

При поддержке региональных органов власти удалось приостановить отток кадров с должностей участковых уполномоченных полиции.

Напомним, в апреле 2025 года постановлением губернатора Тюменской области Александра Моора и по инициативе фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе была введена новая мера социальной поддержки для участковых – теперь они ежемесячно получают доплату в размере 10 000 рублей за счет регионального бюджета.

"Считаю, что работу по закреплению квалифицированных кадров в системе МВД необходимо продолжать. Ведь качественная работа полиции по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности имеет огромное значение для всех жителей региона", – прокомментировал Александр Моор.