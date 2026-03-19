Пять лет в первом на Урале детском хосписе получают помощь все, кто в ней нуждается

Первый на Урале детский хоспис отметил пятилетие. По поручению главы региона Дениса Паслера заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова 19 марта посетила подразделение и поблагодарила коллектив, который каждый день доказывает: современная паллиативная медицина обеспечивает пациентам заботу, уважение и качество каждого дня жизни.

«Детский хоспис — это бесконечная гордость здравоохранения Свердловской области, сердце системы паллиативной помощи детям в регионе. За год через эти стены проходят порядка 450 детей, здесь им дарят любовь, а родителям — надежду», — подчеркнула министр здравоохранения.

И поблагодарила всех, кто ежедневно помогает Детскому хоспису, включая фонд РМК, Фонд святой Екатерины, «Дети России», «Верь и Живи!» и целевой благотворительный фонд «Первый Детский хоспис Свердловской области».

Детский хоспис рассчитан на круглосуточное пребывание 35 пациентов с родителями. В здании расположены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, методический центр для родителей и волонтёров, а интерьерные решения помещений больше напоминают уютные комнаты, чем больничные палаты. Территория вокруг здания благоустроена с учётом особенностей состояния пациентов. Для ребят проводят праздники, ежедневные мастер-классы, концерты, работает читательский клуб.

«Сегодня Детский хоспис — это не просто медицинское учреждение на 35 мест, это флагман службы, задающий высокие стандарты милосердия и профессионализма», — отметила Татьяна Савинова.

До конца года отделение детского хосписа на 10 мест будет открыто на базе Детской городской больницы Нижнего Тагила. Это позволит сделать паллиативную помощь ещё доступнее для пациентов.

Важную роль в реализации этой задачи играет межведомственное взаимодействие и региональные меры социальной поддержки. В 2026 году на обеспечение помощью детей с паллиативным статусом направлено 56,6 миллиона рублей.

Отметим, что за 5 лет Детский хоспис стал одним из лидеров в сфере оказания паллиативной медицинской помощи детям в нашей стране. В 2024 году он стал лауреатом первой профессиональной премии «Попутчики» в номинации «Опора в пути», где отмечаются организации, достигшие высокого уровня качества оказания паллиативной помощи на безвозмездной основе в Российской Федерации. На областном уровне Детскому хоспису неоднократно присуждалась премия «Золотая Ирида» как лучшему паллиативному отделению для детей в регионе.