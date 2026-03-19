19 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Авито Недвижимость: Самыми популярными районами Екатеринбурга для покупки квартиры стали Вторчермет и Академический

Самыми популярными районами для покупки квартиры в новостройках Екатеринбурга в 2025 году стали Академический (5,5 тыс. ДДУ), Уктус (2 тыс.), Юго-Западный (1,9 тыс.), ВИЗ (1,7 тыс.), Широкая Речка, Эльмаш и Втузгородок (по 1,2 тыс. сделок). Данные трендов первичного рынка недвижимости предоставили специалисты Авито Недвижимости на мероприятии "Точка соединения", объединившим ведущие девелоперские компании региона — участников программ комплексного развития территорий.

Слайд презентации "Авито Недвижимость" "Самые популярные районы Екатеринбурга по продажам новостроек"(2026)|Фото: пресс-служба "Авито Недвижимость"

При этом, максимальный рост покупательского интереса за последние три года пришелся на Вторчермет: число заключенных договоров долевого участия (ДДУ) с 2022 по 2025 здесь увеличилось в 4,2 раза, а количество строящихся проектов — с 3 до 16. Также в топ-5 по приросту числа ДДУ вошли Втузгородок (в 2,4 раза), Юго-Западный (в 2,2 раза), Академический (+59%) и Пионерский (+32%) районы.

Слайд презентации "Авито Недвижимость" "Районы-лидеры роста по продажам новостроек в Екатеринбурге"(2026)|Фото: пресс-служба "Авито Недвижимость"

В целом, за год предложение квартир в новостройках уральской столицы выросло на 26%. Причиной тому стало ожидание новых условий по программе "Семейная ипотека". В феврале произошла ожидаемая коррекция рынка относительно января (-29%), но год к году динамика положительная — по сравнению с февралем 2025 продажи выросли на 11%.

"Во второй половине прошлого года и начале этого многие россияне стремились воспользоваться возможностью приобрести жилье по программе "Семейная ипотека" до изменения правил ее получения. Средний бюджет покупки в феврале 2026 года в регионе составил 7,6 млн рублей. Жилье в новостройках региона привлекает не только местных жителей — по данным Авито Недвижимости, более 20% звонков насчет покупки квартир поступают из других регионов", — отметила руководитель по развитию партнерств с застройщиками в Екатеринбурге, Авито Недвижимость Тамара Михневич.

По ее словам, чаще всего за покупкой квартиры обращались жители Челябинской области (20%), Пермского края (14%), Ханты-Мансийского АО (12%), Курганской области (6%) и Башкортостана (5%). При этом Свердловская область имеет значительное преимущество из-за инвестиционной привлекательности, активного развития и уровня комфорта для жизни. Благодаря этому области буквально является магнитом для жителей соседних регионов.

Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге также возросла и в феврале текущего года уже достигла 169 тыс. рублей, что на 10% выше аналогичного показателя в 2025 году. Сейчас покупка студии в новостройке обойдется уральцу в среднем в 5,2 млн, однокомнатная квартира — в 7,4 млн, двухкомнатная — в 10 млн, а за трехкомнатную придется отдать 13,5 млн. рублей.

Пресс-завтрак "Точка соединения" от "Авито Недвижимость"(2026)|Фото: Накануне.RU

В то же время, на вторичном рынке в городе средняя стоимость квадратного метра в феврале 2026 выросла на 9% и в феврале составила 144,9 тыс. рублей. При этом объем предложения сократился на 2% из-за частичного перетока предложения в сегмент аренды. По данным Авито Недвижимости, однокомнатную квартиру в столице Урала сейчас можно приобрести в среднем за 6 млн, двухкомнатную — за 7,4 млн, а трехкомнатную — за 10,4 млн.

"Разница в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке в феврале 2026 года достигла 21%, за год увеличившись на 2 п.п. В связи с этим, а также учитывая постепенное выравнивание условий по ипотеке, все больше людей рассматривают готовое жилье в качестве альтернативы новостройкам. Чтобы адаптироваться под новые реалии, застройщикам следует задействовать новые каналы и инструменты для продвижения, а также создавать для людей дополнительную ценность – предлагая им не только метры, а более комфортный образ жизни с необходимой для этого инфраструктурой", — отметил руководитель направления партнерских продаж Авито Недвижимости с сервисами "Комфортная сделка" и "Новостройки для агентов" Ярослав Тимирев.

За последние пять лет объем строительства жилья в Свердловской области увеличился более чем в два раза: на начало 2026 он составил 6 015 тыс. кв. м против 2 827 тыс. кв. м в 2020. По этому показателю Екатеринбург в январе занимал второе место в России, уступая только Москве. Предложение квартир в новостройках Екатеринбурга выросло на 26% за год. Весомую роль в этом сыграла и программа Комплексного развития территории (КРТ). Директор по продукту "Гринвич недвижимость" Анастасия Полухина, привела в пример развивающийся микрорайон "Южная Ботаника".

"Для вывода на рынок нового КРТ перед нами стояла непростая задача: дать Екатеринбургу новый ориентир, топоним, создать жителям доступный качественный район, а также привлечь девелоперов объединяющей концепцией, чтобы повысить общую значимость территории. Всё это возможно, только если проект будет перекликаться с реальными потребностями жителей. В результате сегодня строится соответствующая мировым трендам локация — площадью более 22 га из 12 жилых кварталов комфорт-класса, где ещё 1 га будет благоустроен парками, скверами, аллеями, площадями и прогулочными зонами. Спустя полтора года район знают около половины горожан, а семь партнеров-застройщиков реализуют квартиры", —отметила Полухина.

С ней согласилась и руководитель управления продаж девелоперской компании "РАЗУМ" Софья Татунова. По ее словам, город не может качественно развиваться только за счет новых территорий на окраинах.

"Мы увидели потенциал именно в редевелопменте — в трансформации устаревших промышленных и ветхих территорий в современные городские пространства. Таких площадок в городе достаточно, но работать с ними сложнее — и именно в этом для нас была профессиональная задача и вызов", — пояснила Татунова.

Несмотря на положительные показатели, данные исследования говорят о том, что все больше жителей Екатеринбурга склоняются к долгосрочный аренде. Сегодня этот рынок характеризуется активным пополнением предложения (+69% год к году), что приводит к снижению ставок. Снять квартиру в городе в феврале 2026 стоило в среднем 32,1 тыс. рублей, в то время как годом ранее ставка составляла 34,1 тыс. рублей в месяц (-6% год к году), а на пике в сентябре 2025 — 36,6 тыс. рублей.

Теги: Авито, Авито Недвижимость, Екатеринбург, квартира


