Лукашенко: США воюют против друзей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с делегацией из США.

Её возглавлял спецпосланник Джон Коул. Начав диалог, Лукашенко отметил, что готов, как всегда, к обсуждению любых вопросов и настоятельно попросил обсудить региональные проблемы.

"Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему", - сказал Лукашенко.

Джон Коул уточнил, идет ли речь о войне с Ираном.

"Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего Президента", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.