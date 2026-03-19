19 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Официальный канал Главного управления строительства Тюменской области

В Тюменской области подготовка к паводкоопасному периоду началась в 2025 году

В эфире "Радио России" директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин рассказал о подготовке региональных служб, муниципалитетов к сезону возможных паводков и пожаров.

Руководитель ведомства отметил, что по прогнозам Тюменского ЦГМС, если таяние снегов будет идти постепенно, то уровень воды ожидается в пределах среднегодовых значений. Вскрытие рек прогнозируется во второй-третьей декаде апреля.

"В ноябре под руководством губернатора Тюменской области была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, где был сформирован план подготовки к паводкоопасному сезону, определены территории, которые, возможно, будут затопляться, утвержден перечень пунктов временного размещения и даны поручения главам муниципальных округов, как необходимо готовиться к возможному паводкоопасному сезону 2026 года".

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, в начале марта заместитель губернатора Тюменской области Руфат Биктимеров проверил подготовку муниципальных округов к возможному паводку.

"Населению нужно быть готовым - убрать снег с придомовых территорий, расчистить придорожные канавы. В случае введения режима ЧС жителям, которые попадают в зону подтопления, необходимо собрать "тревожный чемоданчик" - уложить в сумку теплые вещи, постельное белье, документы, фонарик, запас еды. Чтобы, в случае экстренной эвакуации, можно было быстро покинуть зону ЧС", - заявил Андрей Горин.

В Тюменской области готовность и состояние гидротехнических сооружений, пунктов временного размещения населения проверена во время всероссийских учений 11-12 марта.

Теги: паводок, Андрей Горин, подготовка, учения


