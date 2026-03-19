Сергей Кравчук встретился с хабаровчанами, переселенными из аварийного жилого фонда в современные квартиры

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук совместно с депутатом ГосДумы Максимом Ивановым встретились с жильцами аварийного дома по улице Целинной,37, которые были переселены в комфортное современно жилье. А ветхое здание их предыдущего проживания пошло под снос.

«Программа сноса аварийного жилого фонда - это прямое поручение Президента России Владимира Владимировича Путина по переселению граждан в благоустроенные квартиры. Ее реализация идет благодаря содействию губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. В рамках этой программы жители дома по улице Целинной, 37 получили жилье в новостройке на Аэродромной, 94. В текущем году мы продолжаем реализацию этой программы: еще 860 хабаровчан получат квартиры в пяти строящихся домах на улице Совхозной. Программа инициирована главой государства и поддерживается депутатами Государственной думы, законодательной думы Хабаровского края и городской думы, которые осуществляют контроль за выполнением условий программы», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Дом на Целинной, 37 был признан аварийным до 1 января 2017 года. В здании проживало 27 человек. На данный момент эти хабаровчане уже справили новоселье в современных квартирах в новостройке на улице Аэродромной. Это было осуществлено в рамках реализации адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Максим Иванов отметил: «Мы все понимаем, что один муниципалитет с такими объемами расселения ветхого аварийного жилья просто не способен справиться. Поэтому мы работаем одной целой командой: депутаты Госдумы, губернатор региона Дмитрий Викторович Демешин, мэр Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук. Мы делаем все, чтобы у региона была федеральная поддержка и как можно больше людей получили достойное жилье. Благодаря «Народной программе» сегодня в Хабаровске аварийный фонд активно расселяется. Яркий пример - дом на Целинной».

Андрей Королев, который ранее проживал в аварийном доме на Целинной рассказал мэру Хабаровска Сергею Кравчуку и депутату Государственной думы Максиму Иванову: «Район, куда мы переехали в новостройку на Аэродромной, хороший, благоустроенный, все рядом. Квартира отличная, мне очень нравится. А здесь, на Целинной, все рушилось, ломалось. Важно, что в новую квартиру мы заехали уже с готовым ремонтом».

Также радостными эмоциями поделилась Елена Волчкова: «Условия в новом доме хорошие, конечно, даже сравнивать нельзя с тем, что было в доме доме на Целинной. Эта программа переселения из аварийного жилья, инициированная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, очень важна. Она дает людям возможность переехать из ветхих домов в благоустроенные и комфортные квартиры. Мы очень благодарны главе государства, губернатору региона Дмитрию Викторовичу Демешину, мэру Хабаровска Сергею Анатольевичу Кравчуку и депутатам Государственной, краевой и городской дум за поддержку этого проекта».

В ходе встречи с жителями, которые переехали из аварийных домов в новые квартиры, мэр города Сергей Кравчук рассказал, что в Хабаровске, помимо адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, успешно действует механизм комплексного развития территорий. Вопросом расселения людей в этом случае занимаются застройщики, которые возводят современные жилые комплексы на месте аварийных домов.