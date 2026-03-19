Сергей Кравчук встретился с хабаровчанами, переселенными из аварийного жилого фонда в современные квартиры

19 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук встретился с хабаровчанами, переселенными из аварийного жилого фонда в современные квартиры

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук совместно с депутатом ГосДумы Максимом Ивановым встретились с жильцами аварийного дома по улице Целинной,37, которые были переселены в комфортное современно жилье. А ветхое здание их предыдущего проживания пошло под снос.

«Программа сноса аварийного жилого фонда - это прямое поручение Президента России Владимира Владимировича Путина по переселению граждан в благоустроенные квартиры. Ее реализация идет благодаря содействию губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. В рамках этой программы жители дома по улице Целинной, 37 получили жилье в новостройке на Аэродромной, 94. В текущем году мы продолжаем реализацию этой программы: еще 860 хабаровчан получат квартиры в пяти строящихся домах на улице Совхозной. Программа инициирована главой государства и поддерживается депутатами Государственной думы, законодательной думы Хабаровского края и городской думы, которые осуществляют контроль за выполнением условий программы», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Дом на Целинной, 37 был признан аварийным до 1 января 2017 года. В здании проживало 27 человек. На данный момент эти хабаровчане уже справили новоселье в современных квартирах в новостройке на улице Аэродромной. Это было осуществлено в рамках реализации адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Максим Иванов отметил: «Мы все понимаем, что один муниципалитет с такими объемами расселения ветхого аварийного жилья просто не способен справиться. Поэтому мы работаем одной целой командой: депутаты Госдумы, губернатор региона Дмитрий Викторович Демешин, мэр Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук. Мы делаем все, чтобы у региона была федеральная поддержка и как можно больше людей получили достойное жилье. Благодаря «Народной программе» сегодня в Хабаровске аварийный фонд активно расселяется. Яркий пример - дом на Целинной».

Андрей Королев, который ранее проживал в аварийном доме на Целинной рассказал мэру Хабаровска Сергею Кравчуку и депутату Государственной думы Максиму Иванову: «Район, куда мы переехали в новостройку на Аэродромной, хороший, благоустроенный, все рядом. Квартира отличная, мне очень нравится. А здесь, на Целинной, все рушилось, ломалось. Важно, что в новую квартиру мы заехали уже с готовым ремонтом».

Также радостными эмоциями поделилась Елена Волчкова: «Условия в новом доме хорошие, конечно, даже сравнивать нельзя с тем, что было в доме доме на Целинной. Эта программа переселения из аварийного жилья, инициированная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, очень важна. Она дает людям возможность переехать из ветхих домов в благоустроенные и комфортные квартиры. Мы очень благодарны главе государства, губернатору региона Дмитрию Викторовичу Демешину, мэру Хабаровска Сергею Анатольевичу Кравчуку и депутатам Государственной, краевой и городской дум за поддержку этого проекта».

В ходе встречи с жителями, которые переехали из аварийных домов в новые квартиры, мэр города Сергей Кравчук рассказал, что в Хабаровске, помимо адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, успешно действует механизм комплексного развития территорий. Вопросом расселения людей в этом случае занимаются застройщики, которые возводят современные жилые комплексы на месте аварийных домов. 

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, переселение из ветхого и аварийного жилья, снос аварийного дома на целинной


