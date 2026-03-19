Горелкин выступил против закона о запрете "обвинительных сведений" в СМИ

Запрет на публикацию в СМИ материалов, создающих впечатление о виновности человека, до вступления в силу решения суда, серьезно осложнит работу журналистов и не нужен. Так считает первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Накануне стало известно, что Госсовет Татарстана внес в Госдуму проект закона, который запретит публикацию любых "обвинительных сведений" до того момента, пока решение суда не обретет законную силу. Он вносит правки в действующее законодательство о СМИ и устанавливает жесткие рамки для подачи материалов. Авторы будут обязаны соблюдать абсолютный нейтралитет и избегать любых намеков на виновность человека или организации, пока идет следствие. Запрещены будут даже стандартные оговорки вроде "по версии следствия" или "возможно".

"[Журналисты] больше не смогут не только использовать оценочную информацию или мнение источников, но даже высказывать предположения и гипотезы. Понимаю мотивы авторов инициативы, но для защиты чести и репутации обвиняемых от "нападок СМИ" можно с успехом применять правовые механизмы, которые уже существуют, и не ломать фундаментальные принципы работы медиа", - написал депутат.

Инициатива будет обсуждаться сначала Советом законодателей, который до 22 апреля должен вынести свое заключение.