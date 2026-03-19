Тюменца судят за обман 49 человек при изготовлении мебели

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 7,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Руководитель коммерческой организации обвиняется в совершении 56 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в значительном и крупном размерах).

По версии следствия, 40-летний житель Тюмени, являясь директором нескольких коммерческих организаций, в период с октября 2021 года по март 2025 года, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, заключил с 49 гражданами договоры на изготовление мебели по индивидуальным проектам. Стоимость заказов составляла от 24 до 500 тыс. рублей.

Мебель заказчикам не была поставлена, денежные средства не возвращены. Общая сумма похищенных средств превысила 7,9 млн рублей.

По решению суда на имущество обвиняемого наложен арест. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.