19 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Холдинг VK отчитался о росте выручки до 160 млрд рублей по МСФО

Отечественный ИТ-гигант VK опубликовал свежую финансовую отчетность по стандартам МСФО, зафиксировав серьезное укрепление своих позиций на рынке. По результатам 2025 года совокупный доход группы увеличился на 8%, достигнув отметки в 160 млрд рублей. Главным успехом менеджмента стал выход на положительную операционную прибыль: показатель EBITDA составил 22,6 млрд рублей, хотя еще год назад он оставался в минусе. Маржинальность бизнеса по этому параметру выросла на 17 процентных пунктов, закрепившись на уровне 14%, пишет ТАСС.

Основным источником денежных поступлений остается медиаконтент и социальные сети. Это направление принесло компании 109,8 млрд рублей, а чистая прибыль сегмента по EBITDA достигла 21,1 млрд рублей. Флагманом роста выступила платформа ВКонтакте, чьи доходы прибавили 11% за двенадцать месяцев. Параллельно с этим рекламодатели начали массово осваивать VK Видео, инвестировав в интеграции 6,5 млрд рублей. Чаще всего свои услуги в видеороликах продвигали финансовые организации, маркетплейсы, сотовые операторы и логистические компании.

Сектор образовательных услуг, объединяющий проекты Учи.ру и Тетрика, также продемонстрировал позитивный тренд. Выручка здесь поднялась на 19% и составила 7,4 млрд рублей, при этом операционная прибыль сегмента зафиксирована на уровне 0,7 млрд. Еще более впечатляющие темпы развития показал дивизион технологий для бизнеса: его оборот подскочил на 38% до 18,8 млрд рублей, а показатель EBITDA увеличился на 22%, составив 4,8 млрд рублей.

Прочие экосистемные продукты холдинга принесли 27,7 млрд рублей, что на 13% выше прошлогодних значений. Данное направление также преодолело период убыточности, показав 0,4 млрд рублей прибыли по EBITDA. Столь заметный рывок объясняется феноменальным успехом магазина RuStore, выручка которого взлетела в 3,4 раза. Существенный вклад внесли Облако Mail, увеличившее доходы на 94%, и система бронирования Yclients, выросшая на 35%. Общие итоги года подтверждают эффективность стратегии диверсификации цифровых активов группы.

Ранее сообщалось, что проект "Школа авторов", запущенный VK в 2023 году для бесплатного обучения блогеров, может быть закрыт ради экономии бюджета и из-за дефицита контента в сервисе "VK Видео", хотя в самой компании информацию о ликвидации курсов официально опровергают.

Теги: Vk, отчетность, платформа


