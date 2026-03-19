В Туапсе взорвался газовый баллон в жилой многоэтажке

В многоквартирном доме в Туапсе взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и установили, что эпицентр взрыва находился в квартире № 7 на втором этаже здания.

Сотрудники ведомства подтвердили, что при инциденте никто не погиб, однако один мужчина получил травмы. Взрывная волна повредила остекление в помещении и деформировала межкомнатную перегородку. Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба и проверяют безопасность конструкций дома.

Для ликвидации последствий ЧП спасатели задействовали 22 человека личного состава и семь единиц специальной техники. Эксперты выясняют точные причины взрыва бытового газа в жилом секторе. Ситуация находится под контролем экстренных служб региона.