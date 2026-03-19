В Екатеринбурге туроператор выплатит 187 тысяч за несостоявшийся тур на Шри-Ланку

В Екатеринбурге туроператора обязали выплатить 187 тысяч рублей за несостоявшийся тур на Шри-Ланку. Решение вынес Кировский районный суд.

Как сообщили Накануне.RU в суде, 21-летняя девушка купила у индивидуального предпринимателя оздоровительный тур на Шри-Ланку продолжительностью 10 дней и 9 ночей. Стоимость путевки составила чуть более 70 тысяч рублей. Однако за 30 дней до вылета туристка сообщила туроператору об отказе от поездки, так как она не успела оформить загранпаспорт.

По условиям договора, в этом случае был предусмотрен 100% возврат средств, но предприниматель вернула лишь 20 тысяч рублей. Направленную претензию турагент проигнорировал, после чего клиентка обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга. Она потребовала взыскать оставшуюся сумму, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и стоимость услуг представителя.

Изучив материалы дела, суд установил, что услуги по договору оказаны не были, а все деньги не возвращены. С туроператора взыскано 187 тысяч рублей, из которых 50 тысяч – недоплаченная стоимость тура; 50 тысяч – неустойка; 5 тысяч – компенсация морального вреда; 52 тысячи – штраф за несоблюдение требований потребителя и 30 тысяч – расходы на представителя. Также с предпринимателя взыскана госпошлина в доход бюджета.

Решение пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано в Свердловском областном суде.