Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба думы Астраханской области

Спикер Астраханской областной Думы Игорь Мартынов принял участие в совещании по обеспечению правопорядка в регионе

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел первое в этом году заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Ключевыми темами повестки стали подготовка к празднованию 81-й годовщины Великой Победы, ситуация с подростковой преступностью, а также профилактика преступлений в сфере информационных технологий. В обсуждении вопросов повестки дня принял участие спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

Открывая совещание, глава региона акцентировал внимание на приоритетной задаче — безопасности жителей и гостей области в период майских праздников. Ожидается, что только в торжественном построении на площади Ленина примут участие более 15 тысяч человек.

Игорь Бабушкин поручил главам муниципальных образований обеспечить непрерывное взаимодействие с правоохранительными органами на всех этапах подготовки и проведения мероприятий.

(2026)|Фото: пресс-служба думы Астраханской области

"Главная задача – обеспечить безопасность зрителей и участников, в том числе военнослужащих в составе парадных расчетов. Нужно исключить любые попытки сорвать запланированные мероприятия. Особое внимание – охране памятных мемориалов и мест воинских захоронений. В Астрахани и районах области более 300 таких объектов, и все они должны быть надежно защищены от вандализма и возможных провокаций", — подчеркнул губернатор.

Вторым вопросом участники совещания рассмотрели ситуацию с профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Глава региона отметил тревожные тенденции, обозначенные Президентом страны на коллегии МВД, включая рост агрессивного поведения подростков.

(2026)|Фото: пресс-служба думы Астраханской области

О принимаемых мерах доложили начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД Мустахим Кусанов, руководитель агентства по делам молодежи Александр Голобоков и заместитель министра образования и науки Ирина Мудрая.

Игорь Бабушкин обратил внимание на важность проведения и анализ результатов социально-психологических тестирований в учебных заведениях.

"Нужно усилить работу с образовательными организациями, активнее вовлекать школьников, особенно из группы риска, в общественную деятельность, и, конечно, разъяснять детям и их родителям возможные последствия противоправных действий", — заявил губернатор.

(2026)|Фото: пресс-служба думы Астраханской области

В завершение заседания министр государственного управления, информационных технологий и связи Алексей Набутовский доложил о мерах по защите граждан от киберпреступлений. Он отметил, что только за прошлый год в регионе заблокировано 114 тысяч попыток взлома сайтов органов власти.

Губернатор призвал глав муниципалитетов контролировать информирование населения через СМИ о новых видах мошенничества.

"Самой эффективной защитой от действий цифровых преступников были и остаются современные профилактические меры и информирование граждан", — резюмировал Игорь Бабушкин.

Теги: дума астраханской области, безопасность, майские праздники


