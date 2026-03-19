России пообещали к 2030-му 4 тысячи беспилотных грузовиков

На трассах России в ближайшие несколько лет могут появиться тысячи беспилотных грузовиков.

В 2025 г. прошёл эксперимент. Автономный грузовик компании Navio преодолел путь от Санкт-Петербурга до Казани (1,6 тыс. км) за 24 часа. Поездка по тому же маршруту с участием человека занимает около 58 часов.

К концу 2028 г. на дорогах России будет почти 1 тыс. беспилотных грузовиков, а к 2030 г. их количество превысит 4 тыс. При этом каждый из них будет проезжать 300 тыс. километров в год, что вдвое больше, чем обычный грузовик с водителем, сообщает Минтранс России.