На Урале менеджер ПВЗ маркетплейса присвоила товары почти на 300 тысяч рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о присвоении сотен товаров маркетплейса.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась 42-летняя жительница Пермского края. Ей вменяют присвоение и растрату в крупном размере. По версии следствия, для улучшения своего материального положения женщина разработала целый преступный план.

Через интернет-приложение крупнейшего отечественного маркетплейса она заказывала товары с доставкой в пункт выдачи заказов, где работала менеджером по гражданско-правовому договору. При этом платить за покупки аферистка не собиралась.

После поступления товаров в ПВЗ она обрабатывала их через личный кабинет менеджера, фиксировала отказ от товара в приложении и его возврат на пункт выдачи. Затем женщина оставляла вещь себе, а товару присваивала статус "внескладская подготовка к отгрузке".

В какой-то момент все ее махинации вскрылись. Как было установлено, с июля по октябрь 2024 года она похитила более 300 наименований товаров общей стоимостью около 300 тысяч рублей.

Как отметили в прокуратуре, свою вину менеджер признала в полном объеме. Теперь ее уголовное дело направлено в городской суд Лесного.