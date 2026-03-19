Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге начнет выпуск автомобилей Senat

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге запустят производство машин под новым брендом Senat. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в деловых кругах. Собеседник агентства уточнил, что Senat станет самостоятельной маркой, а не частью линейки Aurus. При этом подготовку к выпуску техники на предприятии начнут уже в текущем году.

Ранее стало известно, что широкая публика увидит будущую новинку на Петербургском международном экономическом форуме. Там разработчики официально презентуют модель, которую планируют собирать на мощностях японского концерна. Инфраструктура завода позволяет выпускать до 100 тысяч автомобилей ежегодно, что делает площадку одной из самых мощных в регионе.

Японская корпорация Toyota окончательно прекратила работу своего петербургского филиала в сентябре 2022 года. Завод работал с конца 2007 года и производил популярные кроссоверы RAV4 и седаны Camry. Все это время компания выполняла условия специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России. Теперь эти цеха послужат базой для развития нового отечественного автомобильного бренда.

Сообщалось, что завод в Елабуге начал собирать первые опытные образцы обновленного Aurus Senat, а инженеры уже отлаживают новые этапы производства. В ближайшее время компания проведет серию тестов, ужесточит проверку качества и добавит в каталог эксклюзивные цвета кузова.