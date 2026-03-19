19 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук на митинге-концерте в Хабаровске: 18 марта 2014 года - памятный день для каждого гражданина нашей страны!

В Хабаровска на стадионе имени Ленина прошел праздничный митинг-концерт, приуроченный к исторической дате в современной истории страны - воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Сотни хабаровчан приняли участие в мероприятии, выражая солидарность и гордость за единство нашего народа. 18 марта 2014 года Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации. Это решение было принято по итогам общенародного референдума и волеизъявления миллионов людей. За воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова: более 96,8% в Крыму и 95,6% в Севастополе.

К жителям и гостям краевой столицы обратились вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников и мэр города Сергей Кравчук.

«Крымская весна стала отправной точкой нового этапа нашей истории: возвращения к истокам и защиты своих ценностей», - сказал Артем Мельников, вице-губернатор Хабаровского края.

«12 лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой выбор - стать частью нашей великой страны. 18 марта 2014 года наш Президент Владимир Владимирович Путин подписал договор с представителями Республики Крым и города Севастополь о принятии этих территорий в состав Российской Федерации. Воссоединение с Россией полностью соответствовало воле населения полуострова. Этот замечательный памятный день для каждого гражданина нашей страны всегда будет символом мира, единства, справедливости и любви к родной земле!», - обратился к собравшимся мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска подчеркнул значимость этого события для каждого россиянина, отметив, что дух патриотизма и сплоченности объединяет жителей всей страны, от Дальнего Востока до черноморского побережья.

Праздничные мероприятия в Хабаровске завершились выступлениями вокалистов и танцевальных ансамблей, исполнивших патриотические композиции, посвященные любви к Родине и нерушимому единству российских регионов.

Теги: мэр хабаровска, сергей кравчук, митинг концерт, воссоединение крыма, патриотизм


