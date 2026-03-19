Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело о хищении у пенсионерки 1,2 миллиона

Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело о хищении у пенсионерки 1,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Подозреваемая - местная жительница. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба).

По версии следствия, обвиняемая, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитила денежные средства у пожилой жительницы Нижневартовска. В ноябре 2025 года сообщники позвонили пенсионерке на стационарный абонентский номер и сообщили ложную информацию о том, что ее родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями.

После этого пожилой женщине предложили через курьера передать деньги для пострадавшего в ДТП, уверяя, что это поможет родственнику избежать привлечения к уголовной ответственности.

Обвиняемая, выполнявшая функции курьера, получила от пенсионерки 1,2 млн рублей. В ходе следствия причиненный ущерб обвиняемой возмещен в полном объеме.