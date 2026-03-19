Младшеклассники начнут изучать основы семейной жизни с сентября

С 1 сентября в расписании учеников начальной школы появятся дополнительные занятия под названием "Моя семья". Разработчик курса Татьяна Поликарпова пояснила, что программа предполагает проведение одной тематической встречи в месяц. Такой график позволит детям спокойно осваивать материал, не отвлекаясь от основных предметов, пишет РИА Новости.

Представители Минпросвещения подтвердили, что учебники по этому направлению официально пополнили федеральный перечень. При этом ведомство сохранило за школами право выбора: администрация учебного заведения сама решит, внедрять ли эти уроки. Решающим фактором в этом вопросе станет желание родителей и потребности конкретного класса.

Авторы распределили темы курса по годам обучения. Первоклассники сосредоточатся на понятии любви и узнают, как близкие люди помогают ребенку стать частью общества и полюбить свою страну. Во втором классе школьники разберут понятия, как личное достоинство, свобода и историческая преемственность поколений через призму домашних традиций.

Для третьеклассников подготовили материалы о развитии добрых качеств и характера внутри семейного круга. Завершающий этап в четвертом классе авторы посвятили общению детей со взрослыми. По словам Поликарповой, главная цель последнего года обучения - подготовить ребят к трудностям подросткового периода, чтобы они осознали ценность поддержки родных и научились беречь теплые отношения с родителями.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Олег Смолин раскритиковал российскую систему образования за излишний формализм, который он назвал "системой мертвого образования". По его мнению, погоня за показателями в виде ЕГЭ, ОГЭ и бесконечных отчетов превратила обучение в набор формальных процедур, где воспитание и личность учителя отошли на второй план.