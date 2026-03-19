Власти обещают дать людям возможность обжаловать решения ИИ

В законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), который разработал Минцифры, внесено несколько важных принципов.

Провозглашается, что обеспечивается неукоснительное соблюдения прав и свобод личности, включая право на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных, собственности, а также запрет дискриминации. Заявлено уважение автономии и свободы воли человека, то есть что применение ИИ не может умалять право выбора и интеллектуальные способности человека, "являющиеся самостоятельной ценностью и системообразующим фактором общества".

Говорится также о рисках причинения вреда от ИИ, которые нужно учитывать. Кроме того, гарантируется учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В то же время в статье о правах граждан сказано, что лицо, использующее ИИ с целью принятия автономных (без участия человека) решений, затрагивающих права, обязанности, свободы и законные интересы гражданина, обязано уведомить об этом гражданина, в отношении которого принимается указанное автономное решение. Это создает некоторую неясность: если решение ИИ будет приниматься без участия человека, кто будет нести ответственность? Эксперты настаивают, что под таким решением обязательно должна стоять подпись ответственного лица. Правда, гражданину дается возможность досудебного обжалования решений, принятых с использованием ИИ.