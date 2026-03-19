Обнародован законопроект об ИИ

Минцифры обнародовало проект федерального закона "Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в РФ". Это будет первый закон об ИИ, который уже много лет используется, но никак не регулируется.

Целью закона заявлено создание правовых условий для ускоренного внедрения ИИ, обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Особый интерес представляет само определение ИИ. Это "комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их". Отдельно отмечено, что этот комплекс включает в себя не только программное обеспечение, но и информационно-коммуникационную инфраструктуру, то есть оборудование.

Эксперт по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов считает, что упоминание о том, что результаты работы ИИ могут быть сопоставимы с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходить их, излишни и создают иллюзию "очеловечивания" ИИ.

Все стадии разработки, обучения и эксплуатации моделей ИИ должны проводить граждане РФ и российские юрлица. Это сразу ставит под вопрос использование зарубежных моделей ИИ. Пользователь ИИ несет ответственность за нарушение законодательства.