В Краснокамске в магазине "Свет" неадекват устроил стрельбу из травматического пистолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления гражданской защиты, экологии и природопользования.

В результате пострадал мужчина — у него диагностирована травма головы. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели АСФ МКУ "УГЗЭП".

Спасатели оперативно оказали первую помощь (ПП) пострадавшему и оставались рядом с ним до приезда сотрудников СМП. Стрелявший задержан сотрудниками магазина непосредственно после происшествия. Спасатели и сотрудники магазина не давали стрелявшему покинуть помещение магазина, он был передан прибывшим сотрудникам полиции.