Пермских "общественников" обвиняют в хищении денег у бойцов СВО

Пермских "общественников" обвинили в хищении денег у бойцов, сообщает Properm.

По данным издания, суд арестовал ранее судимого сотрудника фонда "Добровольцы Донбасса" Василия Червяка. Ранее в Свердловском районном суде его отправили до 11 мая под домашний арест, 18 марта он был отправлен в СИЗО до той же даты. Кроме Червяка по делу о мошенничестве при отправке людей в зону СВО были арестованы еще шесть человек, в том числе бизнесмен Артем Васильев. Всем им вменяется ряд эпизодов мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, Червяк работал в благотворительном фонде и одновременно с тем, вместе с подельниками, находил жителей Перми и Пермского района, которые сильно пили, вели ассоциальный образ жизни, обещали им большие деньги и организовывали отправку в зону СВО. Деньги присваивали себе, оформляя документы на выплаты на свое имя или забирая у них банковские карты.

Об истории стало известно, после того, как правоохранители начали выяснять, как крупная сумма денег пропала с банковского счета одного из бойцов. А потом оказалось, что таких случаев как минимум пара десятков. Потерпевших по делу больше — это родственники асоциальных граждан. Большинство из отправленных в зону СВО обвиняемыми людей погибли.