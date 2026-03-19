Остановлена работа группы РФ – США – Украина

В Кремле высказались о работе трёхсторонней группы Россия – США – Украина по безопасности.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, трёхсторонняя группа – на паузе, пишут "Известия".

23 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошло первое заседание трёхсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.