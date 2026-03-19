Власти Екатеринбурга рассказали, когда стартует запись детей в первые классы

19 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга рассказали, когда стартует запись детей в первые классы

Директор департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко рассказала о старте кампании по приему заявок в первые классы. В этом году в 160 школах уральской столицы для первоклассников будет открыто 19 369 мест, в том числе в коррекционных классах. Больше всего мест для будущих школьников открыто в школе № 23 в Академическом районе. Там дети будут учиться в 15 первых классах. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"За последние три года произошло снижение количества учащихся, но мы понимаем, что Екатеринбург демографически неоднороден. Есть микрорайоны, где число школьников остается неизменным, а где-то количество детей уменьшается. Мы используем освобожденные площади для внеурочной деятельности, дополнительного образования и для организации групп продленного дня. Понимая, что демографическая ситуация носит цикличные характер, мы ожидаем в будущем увеличение количества детей, поэтому все площади сохраняем", – рассказала Елена Кириченко.

Запись будущих первоклассников стартует 1 апреля в 00:00. Заявление можно подать через портал Госуслуг, отделения МФЦ, или обратиться непосредственно в школы по графику работы приемных комиссий.

На первом этапе приема заявлений – с 1 апреля по 30 июня – пройдет запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка. На втором этапе (с 5 июля по 5 сентября) можно будет записаться на свободные места в любую школу уральской столицы.

"Подать заявление можно только в одну школу. Если в территориальной привязке несколько учреждений и родители понимают, что ребенок может не попасть в конкретную школу, то можно подать документы в другую. Однако прежде необходимо отозвать первое заявление", – пояснила Елена Кириченко и добавила, что родители или законные представители смогут посетить интересующую школу и пообщаться с руководством учреждений в Дни открытых дверей – 21 и 28 марта с 10:00 и с 12:00.

Что касается приема детей иностранных граждан, то правила остаются прежними: необходимо будет сдать тест на знание русского языка.

"В каждом районе города открыты пункты тестирования. Сам тест проходит в устной форме и в нем нет ничего сложного. Оценивается умение ребенка слушать и говорить на русском языке, основные моменты лексики", – добавила Елена Кириченко.

Напомним, на днях городские депутаты оценили организацию питания учащихся в школах Екатеринбурга. Обеспечение школьников качественным питанием – одна из приоритетных задач для администрации города, образовательных учреждений и операторов питания.

Теги: первый класс, Елена Кириченко


