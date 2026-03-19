Власти Екатеринбурга рассказали, когда стартует запись детей в первые классы

Директор департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко рассказала о старте кампании по приему заявок в первые классы. В этом году в 160 школах уральской столицы для первоклассников будет открыто 19 369 мест, в том числе в коррекционных классах. Больше всего мест для будущих школьников открыто в школе № 23 в Академическом районе. Там дети будут учиться в 15 первых классах. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"За последние три года произошло снижение количества учащихся, но мы понимаем, что Екатеринбург демографически неоднороден. Есть микрорайоны, где число школьников остается неизменным, а где-то количество детей уменьшается. Мы используем освобожденные площади для внеурочной деятельности, дополнительного образования и для организации групп продленного дня. Понимая, что демографическая ситуация носит цикличные характер, мы ожидаем в будущем увеличение количества детей, поэтому все площади сохраняем", – рассказала Елена Кириченко.

Запись будущих первоклассников стартует 1 апреля в 00:00. Заявление можно подать через портал Госуслуг, отделения МФЦ, или обратиться непосредственно в школы по графику работы приемных комиссий.

На первом этапе приема заявлений – с 1 апреля по 30 июня – пройдет запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка. На втором этапе (с 5 июля по 5 сентября) можно будет записаться на свободные места в любую школу уральской столицы.

"Подать заявление можно только в одну школу. Если в территориальной привязке несколько учреждений и родители понимают, что ребенок может не попасть в конкретную школу, то можно подать документы в другую. Однако прежде необходимо отозвать первое заявление", – пояснила Елена Кириченко и добавила, что родители или законные представители смогут посетить интересующую школу и пообщаться с руководством учреждений в Дни открытых дверей – 21 и 28 марта с 10:00 и с 12:00.

Что касается приема детей иностранных граждан, то правила остаются прежними: необходимо будет сдать тест на знание русского языка.

"В каждом районе города открыты пункты тестирования. Сам тест проходит в устной форме и в нем нет ничего сложного. Оценивается умение ребенка слушать и говорить на русском языке, основные моменты лексики", – добавила Елена Кириченко.

