Минтранс защитит российских перевозчиков от конкуренции с Китаем

Российский рынок международных автоперевозок столкнулся с мощным давлением со стороны Китая. Затраты отечественных компаний на логистику сейчас на треть превышают расходы конкурентов из Поднебесной. Это привело к тому, что перевозчики из КНР активно забирают заказы внутри России, тогда как наши фуры все чаще ограничиваются короткими рейсами до приграничных складов, сообщают "Известия".

Ключевой барьер для развития - огромная разница в стоимости владения техникой. Благодаря господдержке китайские предприниматели получают лизинг под 3-6%, в то время как в РФ ставки подскочили до 25%. В цифрах это выглядит так: ежемесячный платеж за один тягач для россиянина составляет 214 тысяч рублей, а для китайца - всего 66 тысяч. При этом цена самой машины в КНР на два миллиона ниже, а сервисное обслуживание обходится дешевле на 44%.

Для спасения отрасли Минтранс разработал план мер. Ведомство намерено запустить льготные лизинговые программы с госучастием и установить пониженный утильсбор на иностранные полуприцепы. Также чиновники предлагают снизить стоимость ОСАГО для большегрузов и пересмотреть проценты по уже оформленным кредитам на технику. Эти шаги должны выровнять условия игры на рынке.

Кризис в секторе уже привел к тому, что за последние три года парк российских грузовиков на международных рейсах сократился на 30%. Из-за дороговизны запчастей и кредитов транспортные фирмы практически перестали закупать новые машины. Сейчас министерство совместно с экспертами ассоциации "АвтоГрузЭкс" готовит финальный пакет документов. Конкретные параметры господдержки профильный совет планирует утвердить на встрече 20 марта.