Минтранс защитит российских перевозчиков от конкуренции с Китаем

19 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минтранс защитит российских перевозчиков от конкуренции с Китаем

Российский рынок международных автоперевозок столкнулся с мощным давлением со стороны Китая. Затраты отечественных компаний на логистику сейчас на треть превышают расходы конкурентов из Поднебесной. Это привело к тому, что перевозчики из КНР активно забирают заказы внутри России, тогда как наши фуры все чаще ограничиваются короткими рейсами до приграничных складов, сообщают "Известия".

Ключевой барьер для развития - огромная разница в стоимости владения техникой. Благодаря господдержке китайские предприниматели получают лизинг под 3-6%, в то время как в РФ ставки подскочили до 25%. В цифрах это выглядит так: ежемесячный платеж за один тягач для россиянина составляет 214 тысяч рублей, а для китайца - всего 66 тысяч. При этом цена самой машины в КНР на два миллиона ниже, а сервисное обслуживание обходится дешевле на 44%.

Для спасения отрасли Минтранс разработал план мер. Ведомство намерено запустить льготные лизинговые программы с госучастием и установить пониженный утильсбор на иностранные полуприцепы. Также чиновники предлагают снизить стоимость ОСАГО для большегрузов и пересмотреть проценты по уже оформленным кредитам на технику. Эти шаги должны выровнять условия игры на рынке.

Кризис в секторе уже привел к тому, что за последние три года парк российских грузовиков на международных рейсах сократился на 30%. Из-за дороговизны запчастей и кредитов транспортные фирмы практически перестали закупать новые машины. Сейчас министерство совместно с экспертами ассоциации "АвтоГрузЭкс" готовит финальный пакет документов. Конкретные параметры господдержки профильный совет планирует утвердить на встрече 20 марта.

 

Теги: авто, рынок, утильсбор,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети